Non l’ho ascoltata e non mi dimetto

Daniela Santanchè, ministra del Turismo, è stata rinviata a giudizio per la gestione della casa editrice Visibilia, affrontando insieme a 16 coimputati, tra cui membri della sua famiglia, accuse di falso in bilancio e false comunicazioni sociali. La notizia è stata confermata dal gup di Milano, Anna Magelli, e il processo avrà inizio il 20 marzo. Santanchè ha dichiarato di non aver ricevuto supporto da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il suo partito, e ha espresso un certo disappunto per il silenzio della premier, sebbene abbia ricevuto messaggi di solidarietà da altri colleghi di governo come Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Santanchè ha commentato la sua situazione con una certa serenità, affermando: “Me lo aspettavo. Sono tranquilla, tranquillissima, continuo a lavorare.” La ministra ha poi chiarito che la questione è di natura prettamente imprenditoriale e non politica, sostenendo che il reato contestato è valutativo e basato su perizie. Ha ribadito che l’azienda non è fallita ed è ancora sul mercato, e ha ritenuto che le accuse di falsificazione non siano fondamento né nel suo operato ministeriale né nella realtà.

L’istruttoria è stata avviata dopo un esposto presentato nel 2022 da alcuni azionisti di minoranza di Visibilia, in cui si sostiene che i bilanci siano stati manipolati per nascondere perdite e salvaguardare gli investitori tra il 2016 e il 2022. Santanchè ha menzionato anche un secondo fascicolo che la riguarda, legato a un’ipotesi di truffa allo Stato per presunti abusi della cassa integrazione durante la pandemia da Covid.

Inoltre, è indagata anche per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di un’altra sua società, Ki Group. Nonostante la situazione difficile, Santanchè ha ribadito di non avere intenzione di dimettersi, affermando di essere disposta a fare un passo indietro solo se il presidente del Consiglio glielo richiedesse. La ministra ha criticato la mozione di sfiducia, affermando che non la spaventa, e citando il caso di Alessandra Todde, presidente della Sardegna, che non ha subito conseguenze simili nonostante le sue controversie.