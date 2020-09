“La Millenium si è fatta carico di quanto successo, con tristezza ed emotività, mettendosi anche in discussione. Il nostro è un Centro Sportivo molto grande, abbiamo cercato e cerchiamo continuamente di valutare tutte le esigenze del territorio, l’offerta delle attività è molto ampia e variegata per andare incontro a tutte le richieste sportive. Lo scopo Sociale ci induce ad affrontare casi ‘difficili’ con attività complicate, tra queste le Mma; siamo convinti che sia importante anche recuperare e non escludere chi può essere recuperato, in questo forse non siamo riusciti”. Lo scrive sulla propria pagina facebook la palestra di Lariano dove si allenavano due dei componenti del branco che la notte tra sabato e domenica scorsi ha massacrato di botte, uccidendolo, il 21enne Willy Monteiro Duarte nella vicina Colleferro.

