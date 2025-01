Non la desideravo a Ballando

Fabio Canino, giudice di “Ballando con le stelle”, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha commentato la recente edizione del programma e la sua carriera. In particolare, ha parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, e ha specificato che non l’avrebbe voluta come collega, affermando di sentirsi bene con la giuria attuale, stabile da quasi dieci anni. Canino ha descritto il gruppo come affiatato, nonostante occasionali attriti limitati al contesto dello show.

Durante l’intervista, Canino ha anche toccato il futuro di Guillermo Mariotto, il quale sta vivendo un momento difficile. “Guillermo è in un periodo delicato della sua vita, gli sono vicino”, ha detto, evitando di esprimere giudizi sulla sua condotta recente.

In merito alla sua carriera, Canino ha denunciato la concorrenza sleale di alcuni colleghi, affermando di essere stato scavalcato da persone con meno meriti e discriminato a causa del suo orientamento sessuale. Queste dichiarazioni evidenziano le difficoltà e le ingiustizie che ha vissuto nel corso degli anni. La 19esima edizione di “Ballando con le stelle” ha riscosso buoni ascolti e viene ricordata anche per l’addio di Angelo Madonia e le polemiche legate alla partecipazione di Sonia Bruganelli. La vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ha segnato un finale significativo per la stagione.