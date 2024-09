Non immagina quello che passerà… Parla l’ex marito di Maria Rosaria Boccia: Sangiuliano nei guai

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha deciso di esprimere la sua opinione riguardo alla sua ex relazione e alla nuova storia della donna con l’ex ministro Sangiuliano. In un’intervista telefonica condotta da Paolo Del Debbio, l’uomo ha discusso della sua esperienza con Boccia e dei potenziali problemi che Sangiuliano potrebbe affrontare a causa della loro relazione.

Durante l’intervista, l’ex marito ha rivelato dettagli personali e ha sottolineato la sua preoccupazione per l’ex ministro, esprimendo l’auspicio che non debba vivere situazioni difficili come quelle che lui stesso ha vissuto. Ha menzionato che il suo divorzio da Boccia, dopo dieci anni di matrimonio, è stato complesso e che Sangiuliano potrebbe trovarsi di fronte a sfide simili. In un tono di avvertimento, ha dichiarato: “Non sa nemmeno cosa sta per passare” e ha offerto di mettere Sangiuliano in contatto con il suo avvocato.

Maria Rosaria Boccia, da parte sua, ha risposto alle affermazioni dell’ex marito, discutendo di presunti ricatti legati a delle foto che coinvolgerebbero lei e Sangiuliano. Tuttavia, ha spiegato che non esistono prove certe che documentino situazioni compromettenti tra i due, dato che non ci sono immagini a supporto di tali affermazioni. Inoltre, Boccia ha negato di aver mai scaricato il WhatsApp del ministro, smentendo le accuse di voler tenere sotto controllo il compagno.

L’ex marito ha approfondito il tema delle difficoltà, ribadendo che non farebbe a meno di questo capitolo della sua vita e desidera solo allontanarsi dai riflettori e dalla figura di Boccia. Ha affermato che la sua esperienza è stata sufficiente e non desidera rivivere situazioni simili.

In sintesi, l’intervista ha messo in luce le complessità delle relazioni e dei divorzi, con l’ex marito di Boccia che avverte Sangiuliano su possibili insidie legate alla sua nuova compagna, suggerendo che il rapporto potrebbe essere più problematico di quanto appaia all’esterno.