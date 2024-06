“Non ho nemmeno i soldi per pagare le bollette”: Il famosissimo vip finisce sul lastrico: ha perso tutto 

Non sempre essere un Vip significa essere pieni di soldi e godere di privilegi e vantaggi in tutto. La persona di cui parliamo oggi, per esempio, ha dichiarato di non avere nemmeno più i soldi per pagare le bollette.

Di chi stiamo parlando?

Famoso vip finisce in bolletta: perde tutto e accumula debiti

Da sempre esiste la convinzione che le persone note e famose siano in possesso di ricchezze tali da concedere loro ogni lusso. In realtà si tratta di una storiella priva di fondamento in quanto molte personalità del mondo della televisione e del gossip sono finite sul lastrico proprio a causa dei loro eccessi.

La persona di cui vogliamo parlare oggi è per l’appunto un attore che fino a poco tempo fa era dei più pagati sul mercato. Tutto è però cambiato qualche tempo fa, quando l’uomo ha dichiarato di essersi avvicinato ad uno stile di vita poco corretto che gli ha fatto accumulare debiti su debiti, portandolo in bancarotta.

Pare inoltre che lo stesso abbia messo in mostra delle problematiche relative ad un comportamento poco consono nei confronti delle donne. L’interprete infatti raccontato di allungare troppo le mani, cosa che l’ha portato ad essere denunciato in più contesti.

Attore perde tutto e finisce nei guai: ecco di chi parliamo

Il protagonista della nostra vicenda è un famosissimo attore americano che risponde al nome di Kevin Spacey, oggi 62enne. L’uomo è stato a lungo tra i più apprezzati del settore, recitando in film come American beauty.

Allungare le mani però non gli ha portato particolarmente bene, in quanto è stato più volte denunciato per violenza sessuale e alla fine è stato condannato a risarcire così tanti soldi da finire in bolletta. Per non parlare poi degli inevitabili risvolti che questa fama gli avrebbe fatto ripercuotere sulla sua carriera.

Nessuno l’ha più ingaggiato e non ha mai più ottenuto parti importanti che gli permettessero di mantenere i suoi vizi. Il vip ha infatti raccontato di aver messo all’asta la sua villa di Baltimora in quanto non può più permettersela, così come non riesce più a pagare le bollette. Per non parlare poi di tutte le fatture che deve corrispondere ai suoi legali che per tutto questo tempo hanno cercato di assisterlo e tutelarlo.