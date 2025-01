Non ho mai apprezzato il suo modo di offendere

Francesco Lollobrigida ha condiviso un post controverso sui social in seguito alla morte di Oliviero Toscani, esprimendo le sue condoglianze alla famiglia ma dichiarando di non condividere nulla con il fotografo deceduto. Toscani, noto per le sue posizioni critiche verso Giorgia Meloni e i suoi alleati, aveva nel 2018 criticato Meloni definendola “volgare”. Nel suo post, Lollobrigida ha esordito dicendo: “Non condividevo praticamente nulla di Oliviero Toscani” e ha rimarcato di aver apprezzato solamente alcuni dei suoi scatti. Tuttavia, ha sottolineato il suo disprezzo per il modo in cui il fotografo insultava gli altri, considerandolo pregiudiziale. Secondo il Ministro, la polemica riguardava principalmente il fatto che un attivista contro il razzismo imponesse le proprie idee agli altri. Nonostante le sue osservazioni critiche, il post si conclude con un messaggio di cordoglio per la famiglia Toscani.

Oliviero Toscani è noto per le sue aspre critiche nei confronti di Giorgia Meloni e delle sue posizioni politiche. La critica più eclatante è avvenuta durante una trasmissione radiofonica nel 2018, quando Toscani definì Meloni “ritardata, brutta e volgare”. La reazione della premier non si fece attendere, in quanto Meloni accusò Toscani di razzismo, definendolo un “radical chic con la tessera del PD in tasca”.

A differenza di Lollobrigida, Giorgia Meloni ha scelto il silenzio in seguito alla scomparsa di Toscani. Quest’ultimo è deceduto a causa di amiloidosi, una malattia che aveva recentemente compromesso le sue condizioni di salute. La controversia attorno ai commenti di Lollobrigida e Toscani mette in evidenza le tensioni politiche tra le diverse fazioni in Italia, mettendo in risalto le divergenze ideologiche e le polemiche che coinvolgono personalità pubbliche. La figura di Toscani, spesso al centro di dibattiti per le sue opinioni forti e provocatorie, lascia un’eredità complessa che continua a suscitare discussioni animate.