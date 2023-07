Non hai mai avuto un gatto? Ecco le razze migliori per i principianti

Desideri adottarne un amico a quattro zampe? Vediamo insieme quali sono le razze di gatto migliori per i principianti.

Condividere la propria vita con un amico a quattro zampe è un’esperienza davvero fantastica e unica. Tuttavia quando si decide di adottare una piccola palla di pelo bisogna essere consapevoli che quest’ultima è sotto la nostra totale responsabilità.

Solitamente si pensa che prendersi cura di un gatto sia più facile che prendersi cura di un cane, in quanto il primo è considerato da sempre indipendente, ma non è affatto così. Per questo motivo è molto importante, quando si è alle prime armi con un felino, fare la scelta giusta. Nel seguente articolo vedremo quali sono le razze di gatto migliori per i principianti.

Razze di gatti migliori per i principianti: ecco quali sono

In generale si pensa che prendersi cura di un gatto sia più semplice del prendersi cura di un cane, ma non è così. Infatti anche i felini hanno bisogno di essere educati e addestrati, soprattutto per evitare che facciano guai in casa.

Inoltre risulta più difficile comprendere quando un gatto sta male piuttosto che capire quando è un cane a stare male. Per questo motivo, per chi decide di adottare per la prima volta un amico peloso, è molto importante scegliere la razza di gatto più adatta.

Infatti, proprio come accade con i cani, anche i felini hanno personalità diverse. Per chi è alle prime armi è consigliato adottare un gatto più socievole e amichevole. Vediamo allora qui di seguito quali sono le razze di gatto che hanno tali caratteristiche.

Ragdoll

Il Ragdoll è conosciuto come “il gatto che somiglia al cane”, è di taglia media, massiccio e muscoloso ma anche molto elegante. Questa razza di gatto va d’accordo con tutti, anche con gli altri animali, si adatta facilmente e ama stare rilassato, ma ama soprattutto le coccole del suo umano.

American Shorthair

Proprio come il Ragdoll anche l’American Shorthair è di taglia media, presenta un fisico robusto e resistente e ama rilassarsi. Inoltre, questa razza di gatto è molto tranquilla e affettuosa e desidera ricevere molte attenzioni dal suo umano. Tuttavia sa anche gestirsi da solo se necessario.

Siamese

Il gatto Siamese, è un gatto dall’aspetto affascinante, con un manto setoso e degli occhi azzurri stupendi. Questa razza di gatto è molto intelligente, socievole con le persone, devoto e affezionato molto alla sua famiglia, non ama molto la solitudine ed è, come la maggior parte dei gatti, molto curioso.

Burmese

Il gatto Burmese è un gatto con un carattere dolce, è molto socievole, ama stare con le persone, è intelligente e curioso. Inoltre, come accade con i cani, questa razza di gatto è molto leale e può creare un forte legame con il suo umano.

Somalo

Il Somalo, è un gatto che presenta una testa a forma di triangolo e un mantello lungo, folto e morbido. Questa razza di gatto è uno dei felini più giocherelloni e ricchi di energia, ama molto stare con le persone e anche con gli animali infatti è molto socievole ma è capace anche di divertirsi da solo.

Abissino

Un’altra razza di gatto molto giocherellona e curiosa è l’Abissino. Ama divertirsi e esplorare il mondo che lo circonda, infatti è molto attivo. E’ una razza di gatto adatta per chi cerca un amico di giochi sempre attivo e pronto anche a correre. Tuttavia tale razza, non ama molto essere coccolato.

Sphynx

Lo Sphynx è adatto alle persone che desiderano avere un felino per casa ma non amano molto gestire i suoi peli sul divano, sui mobili o sul pavimento, in quanto è privo di peli. Questa razza di gatto è tranquilla, socievole e molto affettuosa. Ama le coccole e il contatto fisico, infatti è sempre in cerca di attenzioni.

Maine coon

Il gatto Maine Coon presenta un mantello folto e caldo. Ha un carattere amichevole, socievole e molto giocherellone. Questa razza di gatto appartiene ai felini che possiamo portare a passeggio al guinzaglio e che amano giocare con la pallina, proprio come i cani. Infatti questa palla di pelo è anche molto facile da addestrare. Inoltre si adatta facilmente e ama le coccole.