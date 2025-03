Non hai idea di cosa siano davvero i ragni rossi che troviamo dentro e fuori casa

I ragni rossi che troviamo sulle piante, nei giardini o sui balconi non sono veri ragni, ma acari appartenenti alla specie Balaustium murorum, che prediligono gli ambienti murari. Questi acari, innocui per gli esseri umani e per le piante, non mordono né pungono, e si nutrono di larve di insetti dannosi e di escrementi di uccelli. Il loro colore rosso brillante è dovuto ai carotenoidi presenti nell’emolinfa, che servono da avviso per i predatori.

Arrivano sui balconi in cerca di calore, poiché amano le superfici esposte al sole. Con l’aumento delle temperature in primavera, gli acari escono dal letargo e si muovono in cerca di cibo. Tuttavia, per chi preferisce tenerli a distanza, esistono rimedi naturali che non fanno loro del male. Tra questi ci sono l’argilla espansa, che può rendere gli angoli scomodi per loro, il decotto d’aglio, che emana un odore sgradevole per gli acari, e il sapone di Marsiglia diluito in acqua, ottimo come repellente naturale. Anche gli oli essenziali di rosmarino, lavanda e menta, spruzzati sui muri, risultano efficaci.

I ragnetti rossi contribuiscono all’equilibrio naturale e, sebbene possano apparire come ospiti indesiderati, non disturbano e aiutano a mantenere la pulizia tra gli insetti. È dunque consigliabile lasciarli vivere in pace, apprezzando quanto anche le creature più piccole abbiano un ruolo nel nostro ambiente.