Non ha resistito alla Fagnani

Flavia Vento, nel suo intervento a “La volta buona”, ha espresso il suo disappunto riguardo a un’affermazione di Teo Mammucari durante la sua intervista a “Belve”. La showgirl ha dichiarato a Caterina Balivo che si aspettava delle scuse da parte del conduttore, sottolineando che il suo commento sull’essere “tremenda” durante la chiacchierata con Francesca Fagnani era totalmente inopportuno. Vento ha trovato fuori luogo il riferimento a lei e ha chiarito che la situazione le ha dato molto fastidio.

Durante l’episodio di “Belve”, Mammucari, visibilmente innervosito, ha abbandonato lo studio dopo solo quindici minuti, rimanendo coinvolto in un battibecco con Fagnani, che lo ha messo sotto pressione con domande incisive. Flavia Vento ha commentato che l’intervistato dovrebbe saper gestire il formato del programma, il quale prevede anche una certa ironia e prontezza nelle risposte.

Allo stesso modo, Vento ha espresso il desiderio che Mammucari le chiedesse scusa onestamente per il suo commento, e ha anche lanciato una frecciatina: “Altrimenti Teo, rifacciamo Libero: io conduco e tu sotto al tavolo”, ricordando il loro passato insieme in un programma degli anni Duemila. Questo scambio dimostra un certo risentimento, ma anche un intento goliardico.

Flavia ha anche ribadito che l’appellativo formale “lei” usato da Mammucari è inaccettabile, considerando che lui stesso aveva chiesto di partecipare al programma. Caterina Balivo ha concordato, affermando che il format richiede di affrontare gli ospiti con determinazione e vivacità. La vicenda evidenzia le tensioni che possono sorgere dietro le quinte della televisione, rivelando anche l’importanza del rispetto reciproco tra colleghi nel mondo dello spettacolo.

In conclusione, Flavia Vento ha messo in evidenza come la professionalità e la capacità di affrontare situazioni scomode siano requisiti essenziali per chi lavora nel settore dell’intrattenimento, chiudendo l’intervento con la speranza di ricevere scuse da Mammucari per il suo atteggiamento discutibile.