Nella battaglia contro i giganti del Web che pagano cifre irrisorie al fisco, sul caso di Booking.com la Procura di Genova e la Guardia di Finanza vanno oltre: accusano il colosso delle prenotazioni delle vacanze on line di aver sottratto oltre 150 milioni di euro al Fisco italiano tramite il mancato versamento dell’Iva, fra il 2013 e il 2019.

Dal lungo esame ormai concluso dei documenti fiscali, sezionati dal Primo Gruppo della Guardia di Finanza di Genova, diretta dal colonnello Ivan Bixio, e dalla compagnia di Chiavari, è emerso come la società olandese fosse solita emettere fatture senza Iva, applicando il meccanismo del cosiddetto “reverse charge” anche nei casi in cui la struttura ricettiva era priva della relativa partita Iva, con la conseguenza che l’imposta non veniva dichiarata

né versata in Italia.

In parole più semplici: quando su Booking viene prenotato da un utente un letto in una struttura con partita Iva – in genere alberghi, agriturismi, eccetera – l’imposta sul valore aggiunto viene pagata direttamente da quella struttura. Ma quando l’affare avviene fra due privati, secondo la legge dovrebbe essere la stessa Booking a comportarsi come sostituto d’imposta e a versare nelle casse dello Stato. Cosa che non è mai avvenuta, almeno nel periodo di tempo al centro dall’inchiesta.

Dalla rogatoria in Olanda, dove ha sede il colosso, gli inquirenti genovesi hanno ottenuto ben poca collaborazione. Ma i finanzieri sono riusciti a ad analizzare i dati messi messi a disposizione dalla stessa Booking, ricostruendo le commissioni applicate a 896.500 posizioni di clienti in Italia. Da qui hanno quantificato lo specifico fatturato verso il bel Paese per circa 700 milioni di euro, e i 153 milioni di euro di imposta nemmeno mai dichiarati.

L’indagine è partita in Liguria dopo accertamenti ordinari su affitti di case vacanze nel Tigullio.