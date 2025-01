“Non fatevi leggere la mano”, il monito del Papa sulla ‘stregoneria’

La “stregoneria non può essere un punto di riferimento per i cristiani”. Questo è il messaggio di Papa Francesco durante l’udienza generale in Aula Paolo VI, dove ha continuato il ciclo giubilare su Gesù Cristo nostra speranza. Ha risposto a una preoccupazione comune, affermando che la ricerca di pratiche occulte, come farsi leggere le mani da una strega, non è una strada da seguire. Francisco ha esortato i fedeli a non temere di affidarsi alla fede.

Alla fine della sua catechesi, il Papa ha invitato i presenti a seguire l’esempio di Maria, Madre del Salvatore e Madre di tutti. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare la divina Parola, accoglierla e custodirla nel cuore, affinché possa trasformare le vite e rendere i cuori come tabernacoli della presenza divina. Ha sottolineato la necessità di offrire un’accoglienza calorosa a chi è affaticato e in cerca di speranza, rendendo così le nostre vite “case ospitali”.

Il Papa ha così richiamato tutti a concentrarsi sulla fede cristiana e a distogliere l’attenzione da pratiche che si allontanano dalla tradizione e dai valori cristiani. La sua esortazione vuole rafforzare una comunità di fede che si fonda sull’amore e sull’accoglienza, in contrapposizione a pratiche che possono portare a strade di paura o di confusione. In questa prospettiva, Bergoglio invita a una rinnovata fiducia in Dio e nell’importanza della spiritualità cristiana.