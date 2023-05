Non farlo mai al cane. Queste 5 cose possono spezzare il cuore a Fido

Non farlo mai al tuo cane! Potresti spezzargli il cuore. Ecco 5 cose che non dovresti fare per non addolorare il tuo amico a quattro zampe.

Convivere con un amico a quattro zampe significa prendersi cura di lui in tutto e per tutto, sia per quanto riguarda la sua salute fisica sia per quanto riguarda la sua salute psicologica.

Essendo animali sociali, i nostri amici pelosi tendono a socializzare con altri animali e con noi esseri umani. Tuttavia durante la conoscenza può capitare che Fido possa rimanere male quando presentiamo determinati comportamenti nei suoi confronti.

Nel seguente articolo vedremo infatti 5 cose che possono spezzare il cuore al cane e che non dovremmo mai fare per il bene di Fido.

Non farlo mai al tuo cane, potresti spezzargli il cuore

Il cane è un animale sociale, quindi ha bisogno di socializzare sia con altri animali che con l’essere umano. Tuttavia proprio come accade per noi esseri umani, anche i cani hanno emozioni e può capitare che possano addolorarsi per alcuni gesti che compiamo nei loro confronti durante la nostra conoscenza.

Infatti secondo Gaby Portilla, specialista nello studio del legame tra uomo e cane, ci sono ben 5 cose che possono spezzare il cuore ai nostri amici a quattro zampe.

Alzare sempre la voce

Una delle cose che facciamo spesso e che possono addolorare il nostro cane è parlare con quest’ultimo tenendo sempre la voce alta.

Ciò potrebbe causare stress nel nostro cane. Inoltre se tendiamo ad alzare sempre la voce per bloccare o correggere un suo comportamento tenderemo a intristire e impaurire il nostro amico peloso.

Sopprimere le emozioni di Fido

Chi convive con un amico a quattro zampe sa quanto quest’ultimo sia felice di rivedere il suo umano dopo aver trascorso del tempo da solo in casa.

Quando al nostro rientro Fido ci mostra tutta la sua eccitazione saltando, muovendo la sua coda o correndo dappertutto per il nostro arrivo a casa e noi blocchiamo le sue emozioni, magari ignorandolo o sgridandolo, sicuramente gli spezzeremo il cuore.

inoltre sopprimendo le sue emozioni potremmo anche confondere il nostro amico peloso, il quale potrà rifiutarsi di avere un contatto con noi in futuro.

Dire sempre no

Molto spesso, soprattutto quando conviviamo con un cucciolo tendiamo a dire sempre: “No questo non si fa!”, senza far capire alla nostra palla di pelo cosa invece potrebbe fare.

Per esempio quando il nostro amico a quattro zampe morde le gambe del tavolo, magari quando si trova nella fase di dentizione, tendiamo a sgridarlo e a dirgli di non mordere, senza però aggiungere che potrebbe mordere un giocattolo.

Rimproverare solo il nostro amico peloso per una cosa che non deve fare senza dargli un’alternativa, potrebbe spezzargli il cuore.

Tirarlo al guinzaglio

Un altro comportamento che presentiamo soprattutto quando portiamo a passeggio il cane è tirarlo al guinzaglio. Tendiamo a fare ciò soprattutto quando andiamo di fretta o se vediamo il nostro amico peloso leccare qualcosa.

Tuttavia sappiamo che i nostri amici a quattro zampe durante la passeggiata tendono ad esplorare leccando e annusando. Il nostro tirare il guinzaglio potrebbe addolorare il nostro amico peloso.

Invece di compiere tale azione possiamo semplicemente dire al cane di non fare una determinata cosa e utilizzare un guinzaglio lungo in modo tale che il cane, durante la passeggiata, possa essere libero di esplorare, facendo sempre attenzione a dove va Fido.

Rimproverare il cane

Infine uno dei comportamenti che tendiamo ad avere spesso con i nostri amici a quattro zampe, soprattutto se siamo nervosi, è rimproverare il cane di qualsiasi gesto che presenta e che potrebbe infastidirci, come per esempio abbaiare o semplicemente perdere il pelo.

Molto spesso infatti, tendiamo ad arrabbiarci con Fido perché dobbiamo eliminare i suoi peli dappertutto. Tuttavia non è colpa del cane se perde il pelo o se abbaia o ancora se involontariamente con le sue zampe ci sporca.

Sono comportamenti e gesti che il nostro amico peloso presenta in natura e rimproverandolo neghiamo solo a Fido si essere se stesso. Quindi non farlo mai al tuo cane!