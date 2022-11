non fare questo al tuo cane, puoi danneggiarlo

Tendi a comportarti con Fido come se fosse tuo figlio? Fai attenzione! Mon fare questo troppo spesso al tuo cane, potresti donneggiarlo.

Molto spesso chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe tende a trattare quest’ultimo non solo come parte della famiglia, ma proprio come se fosse un figlio.

Tendiamo a prenderci cura di Fido in tutti i modi, a volte anche esagerando. Nel seguente articolo vedremo cosa non fare al cane per non danneggiarlo.

Non fare questo al cane: potresti danneggiarlo

Molto spesso ci prendiamo troppo cura dei nostri amici a quattro zampe non considerando che alcuni nostri atteggiamenti possono danneggiarli invece di fargli del bene.

Uno di questi comportamenti è proprio lavare troppo il nostro amico peloso. Anche se può sembrare strano esagerare con la pulizia di Fido potrebbe danneggiare la salute di quest’ultimo.

E’ ovvio che, sebbene il bagnetto non sia l’attività più adorata dalla maggior parte dei cani, lavare Fido è essenziale per tenerlo pulito e per allontanare eventuali parassiti.

Tuttavia esagerare nel lavarlo può causare problemi di salute nel nostro amico a quattro zampe. Infatti lavando troppo il cane rischiamo di eliminare gli oli protettivi naturali della sua pelle rendendo la nostra palla di pelo più a rischio di contrarre eventuali irritazioni o infezioni.

Secondo gli esperti è importante lavare il cane solo quando quest’ultimo ne ha bisogno, ossia nei seguenti casi:

Alternative al bagno

Per non fare troppi bagni al nostro amico a quattro zampe, ma tenerlo allo stesso tempo pulito, ci sono molte alternative.

Secondo gli esperti è molto importante bagnare con acqua corrente il pelo di Fido e spazzolare quest’ultimo almeno tre volte a settimana, nel caso in cui il cane presenti un pelo medio o lungo, in modo tale da eliminare lo sporco.

In alternativa al bagno vi è anche l’utilizzo dello shampoo a secco per cani. Tuttavia bisogna fare attenzione a tale prodotto in quanto lascia residui sul pelo di Fido, che possono causare indebolimento del manto e irritazione della pelle. Per questo motivo è molto importante spazzolare bene il nostro amico peloso quando si utilizza lo shampoo a secco.

Un altro modo per tenere pulito il nostro amico peloso è tagliare i peli in alcune aree del suo corpo, come: intorno agli occhi, intorno al mento, all’ano e alla mascella inferiore.

Tuttavia tale procedura viene svolta solo su alcune razze di cane. Nel caso in cui non si è abituati a tagliare i peli del proprio amico a quattro zampe è opportuno rivolgersi ad un professionista.