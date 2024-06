“Non esiste miracolo più grande” Il cantante italiano papà bis: l’emozionante annuncio

Lieti momenti per il noto rapper italiano. Non è neanche la prima volta che il cantante prova un’emozione simile ma, certamente, non può considerarsi inferiore perché ripetuta. Quella di avere un figlio è una delle gioie (e anche delle responsabilità) più grandi della propria vita per chiunque. La notizia, in ogni caso, ha emozionato anche tantissimi fan e follower della coppia, specie dell’artista.

Tra mille auguri e tantissima dolcezza, Emis Killa è diventato padre per la seconda volta. Le foto sui social arrivano esattamente una settimana dopo il 25 giugno. Il bambino, infatti, è nato il 18 giugno. Lo dice anche la didascalia della foto pubblicata su Instagram. “Una settimana fa alle 20:33 è nato il nostro cuore Romeo. Non esiste miracolo gioia ed emozione più immensa”, scrive la mamma e compagna del rapper.

Romeo, questo il nome del neonato, è il primo figlio di Emis Killa con l’attuale compagna Martina Bottiglieri. Il rapper aveva già una figlia, Perla Blue, figlia avuto insieme alla sua ex fidanzata Tiffany Fortini.

Il rapper ha annunciato la nascita di Romeo su Instagram, in ritardo, come abbiamo anticipato. Nonostante la sua sfera privata mantenuta generalmente piuttosto riservata, Emis Killa ha scelto di condividere con i suoi followers l’arrivo del suo secondo figlio. Il piccolo Romeo è stato annunciato a fan e follower con una notizia ritardata di una settimana. Inoltre, una storia su Instagram recita: “Non ho mai parlato molto della mia vita privata, ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, il 18-06-2024, è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi”.

A seguire, dunque, anche Martina Bottiglieri, la neo mamma, ha condiviso la lieta notizia sui social, pubblicando alcune foto del parto, tra cui una della manina del piccolo e della sua tutina, accompagnate dal tenero commento a Romeo sul suo essere “miracolo immenso”.

Perla Blue, la prima figlia avuta con la sua ex compagna, era stata la prima figlia di Emis Killa, nata nel 2018. Il rapper, specie per la vita familiare, ha sempre mantenuto un profilo basso. Ha sempre condiviso pochissime informazioni sulla figlia, oggi di 6 anni di età. La stessa riservatezza non poteva che ripetersi con il suo secondo figlio, Romeo, annunciando la sua nascita una settimana dopo l’evento.

La neomamma, Martina Bottiglieri, classe 1992, è legata al rapper da oltre due anni. Il primo breve video insieme è stato postato su TikTok nel 2022. Emis Killa aveva rivelato il sesso del nascituro durante una ospitata al programma di Alessandro Cattelan.