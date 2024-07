non era mai stato avvistato prima

Un team di scienziati cinesi, potrebbe aver identificato un vero e proprio vampiro. I risultati dell’incredibile studio sono stati pubblicati sulla rivista BioRxiv.

Dopo aver visto i batteri vampiro che sentono l’odore di sangue, questa volta parleremo del Vampyroteuthis infernalis, conosciuti anche come calamari vampiro.

Raggiungono una lunghezza di circa 0,3 metri e nonostante il loro aspetto e il loro nome minacciosi, sono dei veri spazzini delle profondità marine. È infatti altamente improbabile che feriscano qualcuno a parte i piccoli invertebrati, di solito infatti, si nutrono di animali morti.

L’unica specie ufficialmente riconosciuta di calamaro vampiro, fu descritta nel 1903 a seguito di una spedizione in acque profonde guidata dal biologo marino tedesco Carl Chun. In seguito, furono trovate numerose specie apparentemente identiche.

Queste presunte specie ritrovate erano forme giovanili di V. infernalis, che però avevano caratteristiche fisiche molto diverse: al calamaro cresce un secondo paio di pinne più vicino alla testa man mano che matura e le sue pinne originali scompaiono.

“Dieci specie estremamente simili che erano state precedentemente descritte mostravano alcune differenze morfologiche nelle loro varie fasi di vita“, ha detto a LiveScience.com l’autore principale dello studio Dajun Qiu, un biologo marino presso l’Istituto di Oceanologia del Mar Cinese Meridionale.

Il recente ritrovamento, è stato effettuato vicino all’isola di Hainan, in Cina, nel 2016. Il nome dato alla nuova specie è decisamente emblematico: V. pseudoinfernalis. L’esemplare che potete osservare al seguente link, è stato trovato tra gli 800 e i 1.000 metri sotto la superficie del mare, nella cosiddetta zona crepuscolare, dove penetra poca luce proveniente dalla superficie. Questa specie appena identificata mostra alcune caratteristiche uniche che la distinguono da V. infernalis.

Ad esempio, la posizione dei due fotofori (gli organi che producono luce) situati tra le pinne e la coda è diversa. In V. infernalis si trovano a un terzo della distanza tra le pinne e l’estremità del corpo, mentre in V. pseudoinfernalis si trovano all’incirca a metà strada tra questi punti. V. pseudoinfernalis ha inoltre una coda appuntita, mentre V. infernalis non ne ha affatto. La nuova specie ha infine un becco con un’ala più lunga sulla mascella inferiore.

Per quanto nelle fotografie possa apparire come una massa nera e gelatinosa, nel suo ambiente naturale probabilmente assume la tipica forma fluttuante, simile a un mantello.