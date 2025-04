Non era mai accaduto prima.

Amici 24 ha introdotto una nuova formula di eliminazione, che prevede solo un concorrente costretto a lasciare il programma, cambiamento che ha sollevato reazioni contrastanti. La tensione è aumentata dopo il rifiuto di Cristiano Malgioglio di votare tra due allievi molto amati. Durante il ballottaggio finale, si sono sfidati TrigNo, sostenuto dalla maestra Anna Pettinelli, e Chiara, allieva di Alessandra Celentano. La complicata relazione tra i due è diventata un tema centrale, suscitando discussioni accese tra il pubblico e la giuria.

Malgioglio ha mostrato difficoltà nel prendere una decisione, rifiutandosi di esprimere un voto decisivo e dichiarando di aver bisogno di più tempo. Questo comportamento ha suscitato curiosità e polemiche, con notizie riportate da Il Messaggero che confermavano la sua momentanea assenza dal suo posto, mentre cercava di decidere.

Maria De Filippi ha cercato di chiarire i doveri di Malgioglio, specificando che avrebbe potuto astenersi dal votare solo se gli altri giudici avessero espresso lo stesso parere. Una testimonianza di un presente in studio ha smentito l’idea di una fuga del giudice, rivelando invece che Malgioglio si era solo dichiarato indeciso su chi votare.

Questo non è un episodio isolato, dato che già in precedenza Malgioglio aveva declinato di scegliere in una sfida, causando l’ira della Celentano. Le dinamiche personali all’interno del programma continuano a influenzare le decisioni, contribuendo a creare un clima di crescente tensione in vista della finale. Eventi del genere potrebbero generare nuove controversie e colpi di scena.