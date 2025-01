Non era colpa mia

Melissa Satta ha rilasciato un’intervista al settimanale F, in cui ha parlato della sua vita privata e carriera, affrontando anche le critiche ricevute durante la sua relazione con Matteo Berrettini. Accusata di essere una “mangiauomini” e di influenzare negativamente le performance sportive del suo ex compagno, Satta ha respinto queste insinuazioni, desiderando chiarire la sua posizione. Ha descritto la sua attuale relazione con Carlo Gussalli Beretta come sana e felice, sottolineando il supporto e la gioia che reciprocamente si offrono.

La carriera di Melissa ha avuto inizio come velina e si è evoluta in una presenza di successo in vari programmi televisivi come Controcampo e Tiki Taka. Ricorda le sue origini come una studentessa brillante in una scuola classica, definendosi “superstudiosa”. Il legame con il calcio è sempre stato forte nella sua famiglia, e ha confidato di aver anche giocato. Racconta del rigore che ha incontrato nel settore televisivo, dove ha dovuto esercitarsi in danza e recitazione per soddisfare le aspettative.

Melissa ha avuto relazioni significative, compresa una duratura con il calciatore Kevin Boateng Segue un’intensa relazione con Berrettini, durata un anno. Satta si è dichiarata stanca delle etichette che le vengono imposte, come quella di “sex addicted”, riconoscendo la pesantezza delle insinuazioni fatte da alcuni media. Si è mostrata preoccupata per il benessere di suo figlio Maddox, sottolineando che non tollererà insulti nei suoi confronti.

Riguardo alla nuova relazione con Beretta, Melissa si dice “strafelice”, descrivendo come abbiano costruito una vita insieme, arricchita da sport e viaggi. Annuncia anche il suo ritorno in TV, partecipando ad un programma condotto da Alessia Marcuzzi, al quale prenderà parte anche Giulia De Lellis, ex di Beretta. Melissa ha chiarito che non percepisce questa situazione come problematica e non ha preoccupazioni al riguardo. Conclude l’intervista esprimendo la sua indifferenza per le speculazioni sui rapporti.