Non è un avviso di garanzia, è una menzogna

Il video pubblicato da Giorgia Meloni è stato commentato da Corrado Augias, il quale lo ha definito parte di una strategia di comunicazione vittimistica che la premier spesso utilizza. Meloni è attualmente indagata per peculato e favoreggiamento nel caso di Osama Njeem Almasri. Nel video, Meloni afferma che l’avviso di garanzia le è stato notificato dal Procuratore della Repubblica Lo Voi, specificando che altre notifiche sono arrivate ai ministri. Ha dichiarato di non sentirsi ricattabile e di non avere paura, esprimendo la volontà di andare avanti nella sua missione per migliorare l’Italia, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza nazionale.

Augias, ospite della trasmissione Dimartedì, ha criticato il video della presidente, sottolineando una certa titubanza nelle sue affermazioni, incluso il fatto che ciò che ha dichiarato non corrisponde alla realtà legale. Ha etichettato questo comportamento come un sintomo di paura, in quanto la Meloni cerca di apparire forte e determinata.

Allo stesso modo, Lilli Gruber ha commentato la situazione in Otto e mezzo, affermando che si stava creando un “polverone” che confonde il cittadino medio. Ha evidenziato come sembri in atto un conflitto tra il Governo e i magistrati, rendendo evidente la tensione politica in corso. Augias ha rigettato l’idea di ricatto da parte della magistratura, chiarendo che il termine implica manovre indebite, situazione che non trova riscontro nel contesto attuale.