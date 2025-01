Non è stata una visita di piacere

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, ha risposto alle critiche riguardo la sua coerenza nei confronti del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, dopo la sua visita in Arabia Saudita, dove ha sottoscritto accordi di partenariato strategico per un valore di circa 10 miliardi di dollari. Meloni ha definito la missione non una “visita di cortesia”, ma un’opportunità per ottenere risultati concreti. Ha esaminato l’importanza di facilitare accordi strategici tra Italia e Arabia Saudita in ambiti come energia, difesa e investimenti.

In risposta alle accuse del centrosinistra, Meloni ha affermato che non c’è contraddizione tra le sue affermazioni passate e le azioni attuali, sostenendo che la cooperazione è necessaria per affrontare questioni come il prosieguo del proselitismo in Europa. Ha evidenziato il ruolo cruciale dell’Arabia Saudita in contesti internazionali e ha discusso del conflitto a Gaza, ricordando l’importanza del coinvolgimento internazionale nella ricostruzione. Meloni ha anche commentato la proposta di Donald Trump riguardo ai rifugiati palestinesi, notando l’assenza di un piano definito.

In merito al conflitto russo-ucraino, ha aperto a idee su come utilizzare il petrolio per incoraggiare la pace e ha sottolineato l’importanza del dialogo con gli Stati Uniti riguardo ai dazi commerciali. Inoltre, Meloni ha concluso la sua missione in Arabia Saudita e si è recata in Bahrein, dove ha incontrato il Principe ereditario e il Re, discutendo di commercio e situazioni di sicurezza nel Medio Oriente. Durante la sua assenza, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha affrontato pressioni politiche in seguito a controversie legali.