“Non è solo, ecco come sta” Vittorio Sgarbi ancora ricoverato, con lui c’è la sua compagna: di chi si tratta

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, è stato ricoverato per depressione, ricevendo supporto da familiari e amici. La figlia Evelina ha espresso preoccupazione per la sua condizione, ma recenti notizie suggeriscono un miglioramento. Dopo un mese di ricovero al Policlinico Gemelli, la salute di Sgarbi ha attratto l’attenzione dei media, e la famiglia ha rivelato la “solitudine profonda” avvertita da Evelina durante le visite. Tuttavia, lo staff di Sgarbi ha rassicurato che non è solo, ma circondato dalla compagna Sabrina Colle, dai familiari e da un team di assistenti. Le dichiarazioni dello staff indicano un cambiamento positivo nelle sue condizioni, portando sollievo ai sostenitori.

Sabrina Colle, compagna di Sgarbi dal 1998, ha avuto una carriera come attrice e modella, e i due hanno sempre affermato di avere una relazione aperta, senza mai considerare il matrimonio. Colle ha evidenziato l’importanza del loro legame, descrivendo momenti significativi e un attaccamento speciale che supera le convenzioni.

Circa un mese fa, Sgarbi ha condiviso la sua lotta contro la depressione in un’intervista a Robinson, raccontando delle difficoltà vissute, come la perdita di peso e una profonda fatica che lo ha portato a trascorrere molto tempo a letto, riflettendo sulle sue scelte passate e sul futuro. Le sue opere d’arte rappresentano per lui un progetto di sopravvivenza, un modo per lasciare un segno duraturo oltre la propria vita, sottolineando l’intensità del suo impegno nell’arte e nella cultura, anche in un momento così critico.