Non è necessario addestrarli, specialmente i maschi amano giocare in questo modo.

I gatti, contrariamente a quanto si pensa, possono giocare al riporto proprio come i cani. Questo comportamento non è raro nei felini domestici, che possono afferrare oggetti e riportarli al loro proprietario, mostrando un’incredibile propensione innata al gioco. Secondo uno studio dell’Università del Sussex pubblicato su Scientific Reports, sono i gatti a “proporre” questo passatempo ai loro umani, iniziando il gioco con vari oggetti, dai tappi di bottiglia ai gomitoli di lana. La ricerca ha rivelato che i gatti che avviano il gioco tendono a prolungarlo, mentre quelli che vengono sollecitati a farlo smettono prima, evidenziando il loro bisogno di decidere in autonomia come e quando giocare.

Inoltre, non tutti i gatti giocano al riporto. Esiste una propensione di razza, con alcune razze, come il Siamese, il Bengala e il Ragdoll, che sembrano essere più inclini a questa attività. I gatti sono anche selettivi nei confronti dei loro compagni di gioco e degli ambienti in cui preferiscono giocare: le stanze più amate sono spesso la camera da letto e le scale, che offrono un gioco più dinamico.

Nel nostro immaginario collettivo, il gioco del riporto è associato principalmente ai cani, ma anche i gatti lo praticano spesso senza alcun bisogno di addestramento. Questa attività è molto piacevole per i felini, che possono godere del loro istinto predatorio inseguendo e afferrando oggetti come se stessero cacciando una preda. Una recente ricerca pubblicata su Plos One nel 2023 ha dimostrato che, a differenza dei cani, i gatti non necessitano di allenamenti specifici per questa attività. Tuttavia, solo il 41% dei gatti si dedica al riporto, rispetto al 78% dei cani, suggerendo che, sebbene non sia raro nel mondo felino, non è così comune come nella cinofilia.

In conclusione, i gatti possono e giocano al riporto, ma le loro abitudini e preferenze sono influenzate da fattori come la razza e il contesto in cui vivono. Le dinamiche del gioco nei gatti rivelano molto sulla loro natura giocosa e sociale, rendendoli compagni affascinanti per gli amanti degli animali.