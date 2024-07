“Non è morta di vecchiaia” Emersa la verità sulla causa di morte della Regina Elisabetta

Anche se è passato molto tempo dalla triste dipartita della sovrana d’Inghilterra, parliamo ancora di lei. Come potremmo non farlo? Si tratta di una delle regnanti più longeve della storia contemporanea. La regina Elisabetta II, come ricorderanno in molti, vista la rilevanza dell’evento, è venuta a mancare quasi due anni fa. Si sta tornando a parlare della sua morte proprio perché ci sono alcuni interrogativi a riguardo.

È la causa della sua morte che è tornata a fare notizia e le domande sulla regina Elisabetta II sono tornate per merito di una nuova biografia redatta e pubblicata da poco. Anche se inizialmente si pensasse che il decesso fosse dovuto alla vecchiaia, data l’evidente età avanzata di 96 anni della sovrana, una nuova biografia su Kate Middleton suggerisce un “finale” diverso a questa storia quasi centenaria.

Secondo quanto rivelato in questa biografia, la regina Elisabetta sarebbe morta a causa di un tumore. Non è ancora stata chiarita del tutto l’origine della malattia, oltre che la fondatezza dell’indiscrezione, ma questa rivelazione richiama inevitabilmente quelle che sono invece le attuali condizioni di salute di re Carlo e della principessa Kate Middleton, entrambi al momento in trattamento per scongiurare il peggioramento del cancro.

Da dove provengono tutte queste informazioni che cambierebbero il quadro della dipartita della regina Elisabetta II scomparsa 2 anni fa? La biografia accenna a questo tema ma resta all’autore chiarire come sia giunto a questa conclusione, tanto da riportarla su una biografia importante come quella dedicata a Kate Middleton.

La regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per oltre sette decenni, è deceduta il 8 settembre 2022 all’età di 96 anni. La sua scomparsa ha segnato la fine di un’era e ha lasciato un profondo vuoto nel cuore dei suoi sudditi. Elisabetta II ha guidato la nazione attraverso momenti importantissimi e di grande cambiamento, mantenendo sempre un impegno incrollabile nei confronti del dovere e del servizio pubblico.

La sua morte era inizialmente attribuita alla vecchiaia, ma l’ipotesi che la regina possa essere stata affetta da un tumore potrebbe essere ormai più che credibile. La sua eredità continua a vivere attraverso le generazioni future e la monarchia britannica. Resterà infatti una delle figure più rispettate e amate della storia moderna.