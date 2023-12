Non è lo “swap” che pensate voi, quello dei regali La chef Charlie Goodwin, giud…

Non è lo “swap” che pensate voi, quello dei regali🎁 La chef Charlie Goodwin, giudice di un reality show culinario, prende una botta in testa e perde gusto e olfatto. Nel frattempo la sua gemella Cass tenta di districarsi tra il forno di famiglia e un ex che non si rassegna alla fine della loro storia. Mancano meno di due settimane a Natale quando Charlie chiede a Cass di fare una cosa che non facevano da quando erano ragazzine: “scambiarsi” la vita. Sarà un totale disastro o la soluzione per rimettersi in carreggiata?