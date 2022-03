Domani, domenica 20 marzo, Massimo Giletti in diretta dall’Ucraina in guerra con la Russia condurrà una puntata di ‘Non è l’Arena’ in onda alle 21.15 su La7. Un lungo viaggio nelle zone di guerra che Giletti – tornando alle origini del mestiere di inviato – racconterà con immagini, testimonianze dirette e collegamenti con gli inviati dagli altri fronti del conflitto. Tanti poi gli argomenti e gli interrogativi che si affronteranno nel corso della puntata: basta la diplomazia a fermare la guerra? E su quali punti l’Ucraina sarebbe disposta a dialogare con la Russia? Si parlerà poi dello scontro tra interventisti-pacifisti e del ruolo che potrebbe giocare la Cina nel negoziato di pace.

Le telecamere di “Non è l’Arena” ritorneranno sul tema delle sanzioni contro la Russia che hanno colpito le ricchezze degli oligarchi vicini a Putin e scopriremo con interviste esclusive chi di questi ha fatto affari in Italia e se la loro fuga dal nostro Paese rischia di danneggiarci economicamente. Continua, infine, l’analisi dello strano fenomeno dei no vax che si sono trasformati in sostenitori di Putin e della guerra di propaganda e disinformazione. Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Tommaso Cerno, Nicola Fratoianni, Alessandro Sallusti, Giorgio Cremaschi, Vladislav Maistrouck, Ekaterina Shevliakova, Claudio Locatelli, Mimosa Martini, Sandra Amurri, Alan Friedman, Irina Raschina, Lucio Pompili, Luca Telese, Francesco Amodeo, Lesia Romaniv e Ugo Mattei.