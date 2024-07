Grande paura per Sergio Barzetti, il noto chef del programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici. Giovedì sera, infatti, l’uomo ha subito una violenta aggressione per mano di un uomo ed una donna davanti al suo locale. Un’esperienza terribile, secondo quanto riportato dal suo avvocato Carlo Alberto Cova.

aggressione Sergio Barzetti

Cosa è accaduto allo chef Sergio Barzetti

Conosciuto come il re del risotto, il famoso cuoco della trasmissione di Antonella Clerici, Sergio Barzetti, non è purtroppo nuovo a traumi del genere. I due aggressori, che già in precedenza si erano resi protagonisti di simili atteggiamenti intimidatori, lo hanno inizialmente insultato per poi passare rapidamente alle mani, colpendolo con violenti pugni.

Diverse persone presenti hanno assistito all’aggressione. Fortunatamente, lo chef ha riportato lesioni di non grave entità, guaribili nell’arco di sette giorni. Sarà inoltrata formale denuncia per il grave episodio. Sembrerebbe, fra l’altro, che uno degli aggressori avrebbe ripreso in un video l’intera violenza inflitta a Barzetti.

“Preso a pugni in mezzo alla strada. Non è la prima volta”

Grande la paura vissuta da Sergio Barzetti , vittima di una violenta aggressione subita dinanzi al suo locale.

Questo il racconto fatto da Barzetti al suo avvocato:

“Non è la prima volta che ho problemi di questo genere, ho già ricevuto minacce e sono coinvolto in processi per stalking in cui sono parte lesa. Questo episodio, però, è stato particolarmente grave e ha visto questi due individui aggredirmi mentre stavo finendo di caricare il furgone dopo il lavoro al ristorante. La situazione è degenerata, ma continuerò ad andare avanti”.

L’aggressione subita ha spinto il noto chef e tutto il suo staff a chiudere anticipatamente i battenti del locale ed anticipare così le meritate vacanze:

“Questa sera, insieme ai miei ragazzi dello staff, abbiamo deciso di tenere chiuso e di anticipare le vacanze. Vediamo che succede, ma ci si rialza”.

La notizia del vile pestaggio subito dal noto chef ha suscitato il sostegno e la solidarietà da parte dei tanti fan, scossi per quanto accaduto. Numerosi sono stati i messaggi di incoraggiamento e di speranza di ritrovare il loro beniamino totalmente ripreso da questa brutta esperienza nella prossima edizione del programma di Antonella Clerici.