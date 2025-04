“Non è la mia prima figlia, sono già papà da tre anni e ora…” Ermal Meta, la confessione inaspettata: l’annuncio sulla paternità

Ermal Meta ha recentemente rivelato di essere padre da tre anni e di avere due figlie in orfanotrofio in Albania. La notizia è giunta dopo la nascita della sua prima figlia, Fortuna, avvenuta a giugno dell’anno scorso. Durante un’intervista a Vanity Fair, Meta ha descritto le emozioni provate durante la nascita di Fortuna, definendola “piccola e indifesa”. Tuttavia, ha anche condiviso il suo percorso di paternità avviato con la compagna Chiara Sturdà.

Le due figlie, che Meta ha incontrato a 15 anni, non potevano essere adottate poiché non erano sposati. Adesso, con il compimento del diciottesimo anno di età a giugno, le ragazze potranno unirsi finalmente alla famiglia in Italia. Meta considera queste figlie parte della sua vita da tre anni, nonostante non fossero legalmente sue. Ha raccontato del primo incontro con loro, avvenuto mentre lavorava in una casa famiglia per giovani donne. Da quel momento, ha mantenuto un legame con le ragazze, visitandole regolarmente.

Quando ha comunicato alle sorelle di Fortuna che avrebbero avuto una nuova sorella, il momento è stato sorprendente per loro. Meta ha rassicurato le ragazze, affermando che “non cambia niente, avrete una sorella in più”. Le due sorelle, che arriveranno a breve in Italia, saranno accolte con gioia e amore. La storia di Meta non è solo un racconto di paternità, ma un esempio di come l’amore possa superare le avversità e arricchire la vita. Con l’arrivo delle sue figlie, il cantante si prepara a una nuova fase piena di emozioni e sfide.