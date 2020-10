Federico Fashion Style è stato per la seconda settimana consecutiva ospite di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso dove ha affrontato nuovamente le cinque temutissime (cit.) sfere.

Fra le sferate si è seduta ancora Antonella Mosetti che ha ribadito di aver saldato il conto di Federico Fashion Style, nonostante lui sostenga tutt’ora il contrario.

“Stai facendo fare una brutta figura a tutti i parrucchieri d’Italia, perché io non ho debiti neanche con quello che mi lava la macchina. Ti ho pagato! E ricorda che fare i capelli non è far spendere 5/6mila euro, sei un ladro! Sei un ladro! Ti sta bene la mascherina perché fai le rapine, vai a fare le rapine in banca! Bello dire ad una donna ‘la carta non passa’, ti pagavo pure i pranzi! Stai zitta? A me stai zitta non me lo dici, vallo a dire a tua madre gne gne gne. Peracottaro!”.