Non è la catastrofe che alcuni raccontano

I dazi imposti dagli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump sono stati definiti dalla premier Giorgia Meloni come “un altro problema che dobbiamo risolvere”, senza esagerare la loro gravità. Meloni sottolinea che, sebbene consideri la decisione americana sbagliata e sfavorevole per entrambe le economie, non è il momento di alimentare allarmismi. Il mercato statunitense rappresenta il 10% delle esportazioni italiane e l’Italia continuerà a esportare verso gli Stati Uniti.

La premier ha annunciato che il governo sta conducendo uno studio per valutare l’impatto dei dazi settore per settore e prevede di consultare le categorie produttive per individuare le soluzioni più adeguate. Ha criticato le opposizioni per non aver avanzato proposte costruttive in merito. Meloni ha espresso la necessità di condividere le proposte italiane con i partner europei, avvertendo che controbattere ai dazi con ulteriori dazi potrebbe avere un impatto negativo sull’economia italiana.

Invece, Meloni sostiene l’importanza di avviare un dialogo fruttuoso con gli Stati Uniti per rimuovere i dazi piuttosto che moltiplicarli. Il suo obiettivo è rappresentare gli interessi italiani in Europa e lavorare su questioni come le regole del green deal, l’energia come fattore di competitività, la semplificazione delle normative e una possibile revisione del Patto di stabilità.

Infine, Meloni ha assicurato che queste sono le proposte che l’Italia presenterà in Europa, riconoscendo che potrebbero non essere del tutto compatibili con quelle dei partner, ma affermando l’importanza di portarle avanti.