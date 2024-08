“Non è finita qui, dovrò tornare in sala operatoria. Spero di..” Mara Venier spiazza i fan, le sue parole preoccupano

Non sarà certamente ricordata come una delle più spensierate stagioni estive quella che è toccata in sorte quest’anno alla famosa conduttrice televisiva italiana, Mara Venier.

Interventi alla retina dopo emorragia improvvisa

Nelle ultime settimane, infatti, la Venier si è dovuta sottoporre a due interventi alla retina a causa di un’improvvisa emorragia. Ecco spiegato il motivo per il quale la nota conduttrice si era mostrata con un occhio bendato attraverso alcuni selfie pubblicati sui suoi social.

Il racconto di Mara Venier sulle sue reali condizioni di salute

Mara Venier ha voluto raccontare tutta la verità in merito a quanto le è accaduto nel corso di quest’estate al sito web informativo Dagospia. In particolare, la conduttrice televisiva ha spiegato che dovrà sottoporsi ad ulteriori interventi nella speranza di riuscire a “riconquistare un pò di vista”.

Problemi di salute per Mara Venier

Dopo un difficile periodo trascorso alle prese con un problema di salute agli occhi, Mara Venier in questi giorni si sta finalmente concedendo qualche momento di spensieratezza e di vacanza a Viareggio insieme all’inseparabile marito, Nicola Carraro.

Questo il suo racconto:

“Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. E’ stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. ora sono a Viareggio con mio marito Nicola”.

Una volta superato questo difficile momento, la ‘zia degli italiani’, così come sono soliti chiamarla in molti, riprenderà in mano le redini della sua amatissima trasmissione domenicale Domenica In.

Mara Venier conduttrice di Domenica In

Nonostante i problemi di salute e gli interventi che ne sono derivati, Mara Venier è riuscita ugualmente a portare a termine il nuovo film diretto dal regista Ferzan Ozpetek, intitolato “Diamanti”. Un obiettivo che la stessa conduttrice si era posta e che voleva con tutto il cuore onorare fino in fondo.