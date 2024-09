“Non è fidanzato” Temptation Island, emersa una clamorosa segnalazione su uno dei protagonisti: cosa sta succedendo 

Si fanno sentire sempre più insistenti i pettegolezzi attorno ai protagonisti di Temptation Island. L’attenzione, stavolta, è tutta per la coppia che vede Fabio Mascaro e Sara El Moudden, prossima alla partecipazione alla prossima edizione del reality show.

La nuova edizione del programma, guidato da Filippo Bisciglia, troverà ufficialmente il via il 10 settembre, ed è il video di presentazione della coppia che ha sollevato diverse polemiche. Pare che tutto sia partito per colpa di un video su TikTok pubblicato da Francesco Vescio, un conoscente di Fabio. Il ragazzo, infatti, afferma che la relazione tra i due non sarebbe autentica. Scoop o tentativo di “rovinare la festa” ai due?

“Fabio è il più falso di tutta la Calabria, ha sempre cercato di sfondare in TV. Non è affatto fidanzato con Sara, quest’estate l’ho visto con chiunque a Nocera, visto che lavora come vocalist”, ha dichiarato il ragazzo su TikTok. Insomma, una coppia formata ad hoc per far faville nel programma televisivo e farsi notare? Tutto da verificare.

Deejay di professione, Vescio su TikTok ha anche detto di aver collaborato in passato con Fabrizio Corona. Racconta dell’aspirante partecipante a Temptation Island: “Una volta eravamo inseparabili. Facevamo eventi, sfilate, serate in discoteca. Lui era falso e interessato solo ai suoi vantaggi”. Il TikToker è noto sui social per i suoi interventi sul gossip, questo sulla coppia potrebbe essere un clamoroso scoop. “Ora lo vedo lì, con questa relazione costruita a tavolino”, afferma Vescio.

Per il conoscente, una volta amico, Fabio ha sempre tentato di entrare nel mondo televisivo, tanto che già nel 2012 era apparso a Uomini e Donne. Il video di Vescio su TikTok ha sfiorato il milione di visualizzazioni in meno di 24 ore, attirando moltissimi commenti. Alcuni utenti confermano la sua versione, mentre altri lo esortano a segnalare la questione alla redazione del programma.

Al momento, pare che la redazione stia facendo “finta di nulla”, a quanto afferma il TikToker. Fabio, originario della Calabria e residente in un paese vicino Catanzaro, ha parlato nel video ufficiale dei problemi nella sua relazione con Sara, che vive a Ravenna. Per lui, infatti, a quanto afferma, partecipare al programma sarebbe cruciale per determinare il futuro della loro storia d’amore. “Mi rendo conto che stiamo vivendo la nostra relazione a due ritmi diversi, e penso che questa esperienza sarà decisiva”.