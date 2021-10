Quando sei la prima pilota della storica compagnia di bandiera italiana o una giocatrice della nazionale di calcio a 5, quando hai trasformato la passione per la matemica in una carriera da ingegnera ambientale o sei diventata campionessa mondiale di motocross puoi dirlo forte: “Non è da maschio”. E puoi insegnarlo anche alle ragazze, a non lasciarsi influenzare da pregiudizi, a scegliere libere, a combattere gli stereotipi, a cambiare la cultura, a scalare le posizioni che ci vedono ancora, come Paese, al 63esimo posto per gender gap, tra i peggiori in Europa.

“Mi hanno detto tante volte che essere un’ingegnera è un lavoro da uomini, ma io ho sempre risposto che non è una questione di genere, quanto di competenze, di passione e, ovviamente, di interessi. E anche il rapporto con i miei colleghi, uomini o donne che siano, è basato sulla professionalità, sul rispetto e sulla stima reciproca”, spiega Teresa Agovino, ingegnera ambientale e consulente di turismo sostenibile, che alle più giovani suggerisce: “Studiate tanto, non arrendetevi mai e non scendete a compromessi”.

Perché, dice il claim della campagna “Non è da maschio” lanciato da InspirinGirls, un progetto internazionale di innovazione sociale promosso in Italia da Valore D in partnership con Eni, Intesa San Paolo e Snam, “il futuro è come lo vuoi”. A raccontarlo sono quattro storie, quattro volti, quattro carriere di successo.

“Essere una ragazza in uno sport come il motocross è un valore aggiunto”, racconta di sé Kiara Fontanesi, motoclicista italiana che ha conquistato il titolo mondiale femminile di motocross per 6 volte, prima donna a farlo per 4 anni di fila, che nel futuro si vede “mamma” e sempre “atleta”. Perché una cosa non esclude l’altra, non deve.

“Quando mi dicono che faccio un lavoro da maschio, rispondo che non esistono lavori da maschio o da femmina: ci sono dei lavori per i quali una persona dimostra la capacità di saperli svolgere”, dice Antonella Celletti, originaria di Ravenna, comandante della fu Alitalia e prima pilota donna della compagnia con un battesimo del volo nel 1989, a bordo di un Md80 sulla tratta Roma-Ginevra. “All’inizio – racconta – ho dovuto superare la diffidenza ma per me è un grande orgoglio, una grande responsabilità e ne sono fiera”.

Ed è questo l’obiettivo della campagna (che ora verrà lanciata sui social con la challenge #nonèdamaschio): “Cambiare la narrazione e diffondere modelli alternativi”, dichiara Barbara Falcomer, direttrice generale di Valore D, che ricorda come “già a 11 anni molte ragazze immaginano il loro futuro legato a professioni tradizionalmente femminili o di cura: l’insegnante, la veterinaria, la cuoca, e non si immaginano a svolgere professioni quali l’ingegnere, il medico e l’informatico”. E invece, spiega, “vogliamo alimentare i loro sogni”. Qualsiasi essi siano. Dalla maestra, certo, all’astronauta, all’ingegnera alla calciatrice.

“Lo sport è di tutti”, sostiene Arianna Pomposelli, giocatrice di calcio a 5 della serie A e della nazionale, che negli anni ha vestito diverse maglie importanti. “Alle ragazze dico di sentirsi libere di farlo, senza paura, con coraggio, perché ognuno deve sempre fare quello che desidera, libero da stereotipi di genere. Ce la potete fare”.