Non è chi dice di essere” Temptation Island, una segnalazione su Lino parla chiaro: “Chi è davvero

Notizia freschissima, sarebbe emersa una segnalazione riguardante Lino, uno dei partecipanti di Temptation Island, e riguarderebbe un’informazione che lui avrebbe affermato e che non corrisponderebbe al vero. Insomma, dalla segnalazione sembrerebbe di capire che ci sia qualcosa da nascondere. Comprensibile? Non lo sappiamo, ma di sicuro la segnalazione può considerarsi attendibile rispetto alle “mezze verità” di Lino.

La segnalazione riguarderebbe il suo lavoro quotidiano. Ma cosa sappiamo a riguardo del partecipante di Temptation Island? Finora, Lino e Alessia sono stati al centro dell’attenzione a partire dalla prima puntata del reality show che mette al centro le relazioni e le “tensioni”. I due hanno iniziato a litigare ancor prima di entrare nel villaggio di Temptation Island e, dopo poche ore, Alessia ha richiesto un falò di confronto, che Lino ha voluto rifiutare.

Durante il falò con le altre fidanzate, Alessia ha visto tre video in cui Lino cercava di avvicinarsi alla tentatrice Maika. Questo non ha potuto fare altro che distruggerla emotivamente, portandola a piangere e a esprimere il desiderio, arrivata all’esasperazione, di tornare a casa: “Gli chiederò il confronto continuamente finché non accetta”.

La coppia, d’altronde, ha partecipato al programma Mediaset con l’intento di risolvere i loro problemi di fiducia: “Ho scritto a Temptation perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. Durante la puntata, inoltre, sono emerse ulteriori segnalazioni su Lino, inclusa una riguardante il suo lavoro.

Nel video di presentazione trasmesso su Canale 5, viene affermato che Lino lavora come barbiere, come avrebbe dichiarato il partecipante di Temptation Island. Tuttavia, un follower di Deianira Marzano ha affermato diversamente: “Fa il rider per Glovo, al McDonald’s di Fuorigrotta lo conoscono tutti”. Non si sa davvero cosa c’è di vero in queste affermazioni, soprattutto il perché Lino avrebbe decido di mentire su questo aspetto della sua vita. Tutta da vedere la risposta a queste voci. Si scopriranno presto gli sviluppi sulla vicenda e si spera in meno dubbi per la seconda puntata.