Non è ancora stagione di pesche, ma nel ‘borgo arancione’ delle Marche le trovi tutto l’anno: ecco perché

Il mare di San Benedetto del Tronto è facilmente raggiungibile e offre una bellezza unica, anche durante la bassa stagione, nella Riviera delle Palme. A pochi chilometri dal mare, verso Ascoli, si trova il borgo di Acquaviva Picena, una meta ideale per chi desidera esplorare le Marche, con le loro tradizioni enogastronomiche e cultura. Acquaviva Picena è caratterizzata da un’anziana Rocca medievale e ha ottenuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. La vita contadina locale si esprime attraverso le pagliarole, tradizionali cesti di paglia o vimini, realizzati principalmente dalle donne, che creano oggetti di varie forme per decorare le abitazioni. Un’altra specialità è rappresentata dalle pesche dolci, un dessert composto da due metà di pan di Spagna imbevuto di alchermes e ricoperto di cioccolato e zucchero.

Il borgo offre un’atmosfera unica, facilmente apprezzabile passeggiando per le sue strade, che conducono alla maestosa Rocca, costruita nel 1300 e oggi sede di un Museo Archeologico. Oltre alla Rocca, meritano una visita la Chiesa di San Nicolò del Cinquecento e la Torre dell’Orologio, rendendo Acquaviva un luogo ideale per una passeggiata primaverile. Situato a solo 7 km da San Benedetto del Tronto e vicino a Grottammare e Ascoli Piceno, Acquaviva Picena è accessibile e circondata da paesaggi incantevoli. Questo rende la zona particolarmente apprezzata dai turisti durante la primavera e l’estate per la vicinanza al mare, e in autunno per le sue specialità gastronomiche, come il tartufo.