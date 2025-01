Non dimentichiamo gli operatori del SSN

L’ex direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, rivolgendosi alla politica, sottolinea l’urgenza di rivalutare le figure professionali sanitarie e sociosanitarie, migliorandone le retribuzioni e riflettendo sulla questione dell’attività intramoenia. A cinque anni dai primi casi di Covid in Italia, partiti dalla coppia cinese di Wuhan, Vaia ricorda come la pandemia abbia reso evidente l’importanza di una visione globale anche in ambito sanitario, evidenziando che l’impreparazione di un paese può causare gravi danni. Il periodo della pandemia ha trasformato la piazza dello Spallanzani in un simbolo della lotta contro il virus.

Vaia, che si era distinto per il suo approccio ottimista durante la prima ondata, insiste sulla necessità di non dimenticare il personale sanitario, affermando che non sono “angeli” ma professionisti che meritano riconoscimento e giuste retribuzioni. Critica inoltre le liste di attesa generate dall’attività intramoenia, definendole una “vergogna” attuale.

Oggi, dopo essersi dimesso dalla direzione della Prevenzione del ministero della Salute, Vaia si dedica alla protezione dei diritti delle persone con disabilità, sottolineando l’importanza di tutelare i loro diritti in un paese sempre più invecchiato. Propone un invecchiamento attivo e in salute, con un impegno maggiore nella prevenzione delle malattie croniche e degenerative che portano a nuove disabilità. Infine, sottolinea la necessità di integrare il welfare, superando la vecchia dicotomia tra sociale e sanitario, per affrontare le sfide future.