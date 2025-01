Non credo sia per me

Chiara Ferragni ha ricevuto il Tapiro d’oro dalla redazione di Striscia La Notizia, consegnato dall’inviato Valerio Staffelli a Milano. Il riconoscimento è legato alla decisione di Fedez di esibirsi con Marco Masini, cantando “Bella Stronza” durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo. Quando Staffelli ha chiesto a Chiara se pensasse che la canzone fosse dedicata a lei, l’influencer ha risposto: “Non penso sia dedicata a me.” Tuttavia, ha aggiunto di essere d’accordo con la scelta di Fedez.

La decisione del rapper ha sollevato diverse speculazioni riguardo un ipotetico messaggio rivolto a Ferragni, specialmente dopo le recenti turbolenze nella loro relazione. Inoltre, Fabrizio Corona ha rivelato che Fedez avrebbe confessato un tradimento a Chiara, ma per errore. Staffelli ha poi chiesto a Ferragni se avesse affrontato Fedez riguardo alla sua scelta musicale, e lei ha risposto di non comunicare molto con lui, affermando: “Lui non è molto carino.” Quando le è stato chiesto come stesse dopo la fine della relazione, Chiara ha dichiarato: “Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione.”

Nonostante le speculazioni, alcuni fonti vicine a Fedez affermano che il rapper intende rielaborare il testo di “Bella Stronza” parlando di depressione, senza riferimenti diretti a Chiara. Il servizio su questo argomento andrà in onda il 28 gennaio.