Non credo di essere mai riuscita a uscirne

La cantante Giorgia, favorita per il Festival 2025, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove condivide emozioni e ricordi del suo percorso artistico. Sebbene sia attesa per la sua esibizione con il brano “La cura per me”, Giorgia afferma che il suo obiettivo non è tanto vincere, quanto emozionare il pubblico. Riconosce l’importanza dei legami emotivi con i fan, sottolineando che anche una nota imprecisa può trasmettere emozione.

Ricorda con affetto la sua prima vittoria a Sanremo con “Come Saprei” e il supporto di Pippo Baudo, che ha avuto un ruolo cruciale nella sua carriera. La cantante esprime la sua gratitudine verso Baudo, con il quale ha instaurato un rapporto ricco di sostegno e confronti. Tuttavia, non mancano i ricordi più dolorosi, come la delusione del 1994 e la tragica perdita del compagno Alex Baroni, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Giorgia ammette che il trauma non è mai completamente superato, ma il tempo le ha insegnato a vivere con queste esperienze.

A poche ore dal suo debutto a Sanremo, l’artista si prepara con una dose di umorismo, scherzando sulla sua paura di cadere dalle scale, ma mantenendo una prospettiva seria sul suo legame con la musica e le emozioni. La sua narrazione si arricchisce di momenti di vulnerabilità e riconoscenza, rivelando la complessità della sua esperienza di artista e persona, tentando di affrontare le avversità con determinazione e grazie ai suoi cari.