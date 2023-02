non crede ai suoi occhi

La donna non può credere ai suoi occhi, quando sente dei strani rumori provenire dal tetto e quando va a controllare resta a bocca aperta.

In Canada, una donna residente a Scarborough è rimasta senza parole nello scoprire una famiglia di procioni che viveva all’interno della sua casa, precisamente nel tetto. Ha quindi chiesto l’aiuto dell’associazione per farli uscire rimetterli in libertà in modo sicuro. Il tutto è nato da strani rumori provenienti dalla sua camera.

Famiglia di procioni scoperti in casa grazie a strani rumori nel tetto

La donna era nella sua camera da letto tranquilla, quando all’improvviso ha sentito degli strati rumori provenire dal soffitto di casa sua: strani squitti misti ad urla. Questi rumori simili a squittii e accompagnato da un coro di urla, colpi e passi, indicavano che certamente c’erano degli animali nascosti in casa. à

Per controllare meglio la situazione, la donna ha provveduto a contattare il controllo della fauna selvatica. Giunta sul luogo, la squadra si è recata in soffitta e ha notato che qualcosa aveva graffiato e masticato le tegole e il compensato. Dopo aver sfondato un muro, hanno trovato i responsabili: una tenera famiglia di procioni composta da quattro cuccioli che, rannicchiati insieme, cercavano di riscaldarsi.

“Ha sentito degli squittii provenire da sopra il suo letto“, ha raccontato un rappresentante del controllo della fauna selvatica di Gates. “È stato inaspettato, tuttavia, non è così insolito“. A questo punto, la squadra ha messo con cura i cuccioli di procione in un trasportino speciali e li ha portati fuori di casa. La scatola dove i cuccioli di procione sono stati messi è stata posta all’esterno della casa ed era riscaldata, in questo modo potevano aspettare l’arrivo della madre senza correre alcun pericolo.

La mattina seguente, il personale del controllo della fauna selvatica di Gates è tornato presso l’abitazione ed è stato felice di scoprire che la mamma era venuta a recuperare i suoi piccoli. Una mamma procione responsabile che ha ritrovato i suoi piccoli e che ha riportato nel posto dove appartiene: la natura.