Non ci sono dubbi, Madonna arriva in Italia: ecco le date

Proseguono le tappe del “The Celebration Tour”, questa volta Madonna si prepara ad approdare in concerto a Milano.

Il giorno più atteso è arrivato: Madonna si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, in due date già sold out. Si tratta proprio della giornata di oggi, 23 novembre, e poi di un secondo appuntamento previsto per il 25 novembre. Anche il pubblico italiano si prepara a cantare e ballare con il nuoco “Celebration Tour”.

Madonna torna con il suo tour mondiale

Dopo otto anni di silenzio, Madonna torna con il suo tour mondiale che fa breccia nei cuori dei fan. Un grandissimo evento che lascia di stucco, soprattutto dopo l’ultimo ricovero per infezione batterica della pop star che ha fatto temere il peggio. Ma l’artista adesso è ancora più grintosa di prima, e non ha paura di ruggire un’altra volta sui palchi di tutto il mondo.

Una forza che nasconde però una fragilità profonda di lady Ciccone. Durante il concerto ad Anversa, in Belgio, si è lasciata andare ad un sincero ringraziamento verso la vita che le ha permesso di essere ancora viva.

Dopo un momento di commozione, Madonna ha dichiarato sul palcoscenico: “Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un miracolo. Mia madre, che Dio la benedica, deve aver vegliato su di me. Mi ha detto che non era ancora arrivato il mio momento”.

I concerti a Milano

Madonna continua a celebrare i suoi 40 anni di carriera, senza tralasciare i fan che la acclamano in Italia, dove approderà a Milano il 23 e il 25 novembre. Tenetevi pronti per due ore e mezza di show, al fianco della figlia Lourdes, che la accompagnerà in uno spettacolo ricco di esibizioni e cambio abiti.

Si attendono le hit che hanno fatto la storia della musica pop, come “Like a virgin”, uniti a cover di grandi artisti come “Billie Jean” di Michael Jackson o “I will survive” di Gloria Gaynor. Fino ad oggi, durante i suoi concerti Madonna non ha rinunciato a lanciare messaggi di pace, riferendosi alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente.