“Non ci saranno nuove tasse”, cosa dice Meloni sulla Legge di Bilancio

Oggi, durante il Consiglio dei ministri, è stata approvata la legge di bilancio, un intervento focalizzato sui cittadini, sulle famiglie e sul rilancio della nazione, come dichiarato dalla premier Giorgia Meloni su X. Ha confermato che, come promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Meloni ha spiegato che il taglio delle tasse sui lavoratori diventerà strutturale e che 3,5 miliardi di euro, provenienti da banche e assicurazioni, saranno destinati alla sanità e ai più vulnerabili, per garantire servizi migliori e più in linea con le necessità di tutti. La premier ha sottolineato che il Governo punta a un futuro migliore per l’Italia, impostando la legge di bilancio con al centro il lavoro e il benessere degli italiani.