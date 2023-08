“Non ci salverà nessuno”: intervista a Colson Whitehead – Lucy

«New York può essere più pulita o più sporca da un anno all’altro, ma è sempre la stessa città. Oggi chi cammina in 125th Street non trova più la 125th Street di Ray Carney, ma una via popolata dagli stessi McDonald’s, Starbucks e Gap che si trovano in tutte le grandi città del mondo. Ma due isolati più a nord le nuove generazioni di grandi lavoratori vivono negli stessi palazzi di arenaria dove centocinquant’anni fa vivevano i primi abitanti di Harlem, gli irlandesi, gli italiani e gli ebrei immigrati dall’Europa. Quegli immigrati sono entrati nella classe media e hanno lasciato Harlem, e adesso i loro pronipoti si trasferiscono a Harlem per cominciare la loro avventura. La città cambia continuamente e rimane sempre la stessa.»

Nicola Lagioia intervista su Lucy – Sulla cultura Colson Whitehead, in occasione dell’uscita del suo ultimo romanzo “Manifesto Criminale”.