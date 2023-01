non ci pensa due volte a dargli il benservito

Una donna non ci pensa due volte a interrompere la relazione con un uomo da poco conosciuto, dopo aver scoperto che questi non sopporta i cani che vengono adottati dai rifugi.

Non è una novità che gli animali domestici facciano parte della vita delle loro famiglie e ne siano membri importanti e fondamentali. Sono in moltissimi coloro che mettono i bisogni dei loro amici a quattro zampe al primo posto in qualsiasi decisione, anche in quelle che riguardano la scelta di intraprendere una relazione d’amore. Così è avvenuto per una donna del Regno Unito di 28 anni, Rachel Humphreys, che ha raccontato la sua storia alla rivista Newsweek, evidenziando come l’amore per i cagnolini randagi da lei adottati l’abbia aiutata a prendere una decisione della quale non si pentirà mai.

Il nuovo fidanzato non sopporta i suoi due cani: la donna non ci pensa un attimo a lasciarlo

Rachel Humphreys ha raccontato di aver conosciuto un uomo attraverso un’app per gli appuntamenti. Dopo aver parlato con lui per alcune settimane, ha accettato di incontrarlo per un primo appuntamento. La serata si era svolta alla perfezione, solo quando Rachel ha preso il cellulare per controllare l’orario di arrivo dell’ultimo treno sono iniziati i problemi.

Vedendo sullo screen saver del cellulare la foto di due cani, il ragazzo (di nome Darren) ha chiesto a Rachel se avesse in casa degli animali domestici. Quando la donna ha iniziato a parlare di Tilly e Autumn, i due quattro zampe che vivono con lei da quando sono stati salvati da un rifugio, Darren ha interrotto subito il discorso.

Come ricorda Rachel, il ragazzo «ha iniziato un enorme discorso su come non sopporta i cani adottati e non capisce perché le persone non comprino solo nuovi cuccioli che possano addestrare. Pensa che gli animali adottati dai canili siano pericolosi, imprevedibili e soprattutto che la maggior parte di loro non siano per nulla belli da guardare». A queste parole, la ragazza ha risposto dicendo che non sarebbe mai più uscita con qualcuno che non amava i cani, soprattutto quelli salvati dai rifugi. La giovane non si è pentita della decisione di lasciare immediatamente quello che sarebbe potuto diventare il suo nuovo fidanzato. L’amore per i suoi cani è stato più forte e l’ha guidata verso la decisione migliore. Come ha ricordato alla rivista, i cani fanno parte della sua famiglia e l’affetto che nutre per loro «non è qualcosa sul quale può scendere a compromessi». (di Elisabetta Guglielmi)