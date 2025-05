“Non ci parliamo più” Enzo Iacchetti rivela il motivo della rottura con Gianni Morandi e perché non si parlano più

Enzo Iacchetti ha recentemente parlato della sua carriera e delle sue relazioni in un’intervista al Corriere della Sera. Raccontando il suo viaggio dalla provincia ai riflettori della televisione, ha riflettuto sul suo esordio, iniziato quasi per caso dopo un colloquio andato male per un lavoro in banca. Il secondo provino con Maurizio Costanzo è stato determinante per la sua carriera; Iacchetti ha descritto Costanzo come un secondo padre, rivelando il forte legame tra i due e il suo affetto ancora vivo per il mentor scomparso.

Durante l’intervista, ha menzionato anche il suo rapporto con Silvio Berlusconi, rievocando episodi in cui Berlusconi lo prendeva in giro per le sue posizioni politiche. Nonostante le battute, Iacchetti ha sempre ricevuto il supporto di Berlusconi, rimanendo fedele a Mediaset anche a fronte di offerte dalla Rai con stipendi più alti, sottolineando la sua preferenza per un ambiente di lavoro libero e coeso.

Il debutto di Iacchetti a Striscia la Notizia non è stato scontato; il contratto iniziale era per una sola settimana ma, grazie agli ottimi ascolti, è stato esteso. La sua amicizia con Ezio Greggio è diventata una costante del programma, nonostante le pressioni per separarsi.

Tuttavia, non tutte le relazioni sono state positive. Il conflitto con Gianni Morandi nel 2012, scaturito da critiche alla selezione di giovani per Sanremo Social, ha portato a una causa legale. Oggi, Iacchetti ha dichiarato che il loro rapporto è compromesso e non comunicano più, evidenziando la severità della situazione, ma mantenendo la sua integrità e coerenza.