“Non ci credo più”: Un inno alla consapevolezza e alla resilienza emotiva di DIODATO

“Non ci credo più” è il nuovo brano di Diodato in uscita il 25 aprile. Si tratta di una canzone diretta e viscerale che esprime la necessità di reagire a una narrazione del reale che divide e anestetizza. Con una struttura musicale in crescita, il brano passa da un’iniziale solitudine a un finale corale liberatorio, invitando così alla riflessione e all’azione. Per Diodato, la musica rappresenta uno spazio di incontro e riconoscimento, una forza unificante nei momenti difficili.

Questo brano fa parte di un progetto nato dopo il singolo “Un Atto di Rivoluzione,” che ha portato Diodato a visitare diverse associazioni impegnate nella trasformazione sociale attraverso arte, educazione e solidarietà. Tra le realtà visitate ci sono l’Associazione Blitz a Palermo, il centro Mammut a Scampia e la Casa delle Agriculture in Salento.

Diodato sarà in tour con quindici tappe nei principali festival italiani, a partire dal Mi Ami Festival di Milano il 24 maggio. Le successive date includono eventi a Trento, Susa, Genova, Firenze, Caserta, Cervia, Ostuni, Barletta, Palermo, Macerata, Mantova, Vicenza, Brescia e Roma.

Le date del tour sono le seguenti: 24 maggio a Milano, 27 giugno a Trento, 28 giugno a Susa, 12 luglio a Genova, 18 luglio a Firenze, 20 luglio a Caserta, 25 luglio a Cervia, 2 agosto a Ostuni, 3 agosto a Barletta, 9 agosto a Palermo, 14 agosto a Macerata, 30 agosto a Mantova, 4 settembre a Vicenza, 5 settembre a Brescia e 11 settembre a Roma. I biglietti possono essere acquistati tramite il sito ufficiale.