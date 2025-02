“Non c’ho capito niente” Ilary Blasi stronca l’esibizione dell’amatissimo allievo: cos’è successo in puntata

Ilary Blasi ha criticato l’esibizione del gruppo musicale Vybes durante l’ultima puntata di Amici 24, suscitando l’ilarità del pubblico con il suo commento sui testi poco comprensibili. Nel suo ruolo di giudice, la conduttrice ha saputo coinvolgere gli spettatori con il suo stile diretto e senza filtri, rendendo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi particolarmente interessante. Durante l’episodio, i concorrenti si sono esibiti davanti alla giuria, e Vybes ha presentato una rivisitazione del brano “Il senso dell’odio” con parti personali che riflettevano il loro stile unico. Tuttavia, è stato il commento di Blasi a catturare maggiormente l’attenzione: “Non ho capito niente di quello che hai detto, ma questo è un problema mio”, ha detto, scatenando le risate del pubblico e una reazione immediata sui social.

La sua affermazione ha rapidamente guadagnato viralità, portando gli utenti a condividere meme e post che evidenziavano la sua autenticità e il suo approccio sincero. Questo episodio ha messo in luce non solo il talento degli artisti in gara, ma anche l’importanza del ruolo dei giudici nel programma. Con il suo stile incisivo, Ilary ha mantenuto alta l’attenzione degli spettatori, promettendo ulteriori momenti di intrattenimento nel corso della stagione. I fan di Amici 24 sono ansiosi di vedere come si evolveranno le esibizioni e quale sarà il favorito della conduttrice, accentuando così l’interesse per il percorso di Vybes nel programma.