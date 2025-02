Non chiederò mai un giocatore da 60 milioni

Alla vigilia della partita contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli Antonio Conte esprime la sua felicità e sottolinea l’importanza di concentrarsi su ciò che si ha, piuttosto che su ciò che manca. Il suo obiettivo principale è far crescere il club, evidenziando la necessità di infrastrutture e un settore giovanile che attualmente non esiste. Conte afferma di non voler criticare i costi dei giocatori, ma di concentrarsi sulla crescita del Napoli. Supporta il direttore sportivo e la famiglia De Laurentiis, sottolineando che il focus deve essere sulla visione a lungo termine.

Conte non si sente arrabbiato, ma soddisfatto per il lavoro che sta svolgendo con i giocatori e punta a raggiungere l’eccellenza con le risorse attuali. Crede che la competizione non sia solo legata a giocatori costosi, ma piuttosto al lavoro e alla programmazione. Riguardo la partita contro l’Udinese, afferma che la squadra non ha timore ma rispetto, riconoscendo le qualità fisiche e strutturali dell’avversario, che potrebbe creare difficoltà, specialmente nelle situazioni di palla ferma.

Parlando della propria squadra, Conte menziona il miglioramento di Buongiorno, che partirà dalla panchina, mentre Jesus giocherà titolare. Riferisce anche su Billing, che sta integrandosi bene nel gruppo e ha partecipato a un’amichevole. Infine, menziona Okafor, arrivato da pochi giorni e ancora in fase di adattamento, che sarà in panchina ma con un minutaggio limitato.