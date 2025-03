“Non ce l’ha fatta” Silvia Toffanin scoppia in lacrime a Verissimo dopo il racconto dell’ospite

Myriam Sylla ha condiviso la sua toccante storia di resilienza e dolore legata alla malattia della madre durante la trasmissione Verissimo, commuovendo anche la conduttrice Silvia Toffanin. Myriam, campionessa di pallavolo, è entrata in studio con la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Parigi 2024, simbolo del suo impegno e dei sacrifici. Ha espresso gratitudine verso i genitori, evidenziando il suo desiderio di essere un esempio per loro.

Il momento più toccante è stato quando Myriam ha parlato della malattia della madre, affrontando questa difficile esperienza mentre lottava con un’accusa di doping, da cui è stata scagionata. Con gli occhi lucidi, ha rivelato che i suoi genitori avevano scelto di non comunicarle la gravità della malattia per proteggerla. Silvia Toffanin, commossa, ha chiesto come avesse reagito, ma le parole le si sono spezzate in gola. Myriam ha raccontato di aver reagito male alla notizia, ma ha deciso di partecipare al Mondiale per onorare il desiderio della madre.

Dopo il torneo, alla notizia del grave stato di salute della madre, Myriam ha scelto di rimanere con lei fino alla fine. Ha descritto il profondo legame con la madre, che si manifestava anche nei momenti più difficili, e ha condiviso il dolore della perdita nel 2018, quando aveva solo 25 anni. Myriam ha dovuto spiegare la tragedia ai suoi fratelli, affrontando sentimenti di impotenza.

Nonostante il dolore, ha concluso con speranza, affermando che i suoi fratelli stanno crescendo e iniziano a capire, riflettendo sull’importanza dei legami familiari e della resilienza.