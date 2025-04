Non c’è la fontana, ma un piccolo laghetto: questo borgo vicino Roma ha lo stesso nome della fontana più bella del mondo

Nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini, a 820 metri sul livello del mare, si trova il piccolo borgo di Trevi nel Lazio, abitato da meno di duemila persone. Le origini di Trevi sono antichissime, con una storia che risale all’epoca degli Equi e la successiva conquista romana, quando era nota come Treba Augusta. Questa zona era ricca di acque sorgive e ha dato origine all’acquedotto dell’Acqua Marcia. Dopo essere passata sotto i domini papali, nel XIII secolo fu acquistata dalla famiglia Caetani.

Il centro del borgo ospita la Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta, un edificio medievale che presenta splendidi elementi gotico-rinascimentali e un ciborio barocco. Non lontano si trova l’Oratorio di San Pietro Eremita e la Cappella della Madonna del Riposo. Il Castello Caetani, situato nella parte alta del paese, ha antiche origini e ospita oggi una mostra archeologica con reperti del territorio, tra cui una copia dello scheletro di Lucy, un antico ominide.

Immerso nel parco, l’Arco di Trevi è un antico arco preromano alto sei metri, mentre la Cascata di Trevi offre uno scenario di grande bellezza. Il Parco Regionale dei Monti Simbruini, con i suoi 30.000 ettari, è una delle aree protette più importanti del Lazio, ricca di boschi e sentieri.

Nei dintorni, i borghi come Fiuggi, Subiaco e Piglio offrono attrazioni varie, tra cui terme e vini locali. La gastronomia di Trevi si distingue per fettuccine con sugo di pollo e salumi di maiale. La cittadina è facilmente raggiungibile in auto da Roma, con diverse opzioni stradali.