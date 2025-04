‘Non ce la faccio più’, Shaquille O’Neal corre in bagno durante la diretta

Durante una diretta della trasmissione ‘Inside the NBA’, Shaquille O’Neal ha avuto un imprevisto che lo ha costretto ad alzarsi rapidamente e correre in bagno. Questo momento è avvenuto mentre Kenny Smith, anch’egli ex cestista, stava commentando i risultati dei playoff della NBA. La scena ha scatenato una serie di risate, sia in studio che sui social media, dove è diventata rapidamente virale.

Quando Shaq si è alzato, Charles Barkley, un altro ex giocatore NBA, ha chiesto cosa stesse succedendo. O’Neal ha risposto con un “Continua a parlare, Chuck”, ma Barkley ha prontamente fatto notare che erano in onda. Nonostante questo scambio, Shaquille ha proseguito la sua corsa verso il bagno mentre Smith, ridendo, lo ha preso in giro dicendo che era colpa dell’olio d’oliva che aveva bevuto.

Al suo ritorno, Shaq ha scherzato con Barkley, dicendo: “Smettila di parlare così tanto”, suscitando ulteriori ilarità tra i presenti nel programma. Questo episodio evidenzia l’atmosfera di leggerezza e amicizia tra i membri del cast della trasmissione, rendendo il tutto ancora più divertente per il pubblico.

L’incidente, pur essendo inaspettato, ha contribuito a rendere memorabile la serata, dimostrando come anche i imprevisti possano offrire momenti di grande intrattenimento in diretta televisiva. Il pubblico e i fan hanno accolto con entusiasmo e divertimento la situazione, ribadendo l’affetto per questi personaggi dello sport.