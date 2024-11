“Non ce la faccio, ho bisogno di fermarmi”: l’annuncio inaspettato di Emma Marrone preoccupa i fan: cosa sta succedendo

Emma Marrone festeggia 15 anni di carriera con tre concerti sold out, iniziati a Milano e che proseguiranno a Roma e Bari. Queste performance segneranno un importante traguardo nella sua carriera artistica. In un’intervista al Corriere della Sera, Emma ha discusso temi come le collaborazioni con rapper, criticati per linguaggio sessista, e i diritti delle donne. Ha sottolineato l’importanza di un approccio aperto al genere rap, evidenziando che, nonostante i testi provocatori, c’è una comunità di artisti rispettabili. Ha messo in guardia contro le critiche superficiali, invitando a riflettere su questioni sociali più ampie.

In merito ai diritti delle donne, ha evidenziato come la percezione di una società emancipata non rispecchi pienamente la realtà, con restrizioni significative ancora presenti su temi come l’aborto e la maternità surrogata. Emma ha chiarito che le donne spesso subiscono le conseguenze di tali leggi.

Ha anche annunciato che, al termine del suo tour, si prenderà una pausa dalla musica per ricaricarsi. Quest’anno è stato intenso per lei, culminato con i concerti dopo un tour nei club che le ha permesso di connettersi con il pubblico. Ha dichiarato di avere bisogno di tempo per riposare e riflettere su quanto accaduto dall’uscita del suo ultimo album. Emma ha affermato che questa pausa sarà inamovibile, anche se dovesse ricevere un invito al Festival di Sanremo, ponendo il proprio benessere personale come priorità.

La perdita del padre, avvenuta nel 2022, è stata un tema complesso per Emma. Ha descritto questo evento come il momento più difficile della sua vita, ma ha trovato una forma di rinascita artistica attraverso la creazione della canzone “Mezzo mondo”. Con il suo ultimo album, “Souvenir”, ha cercato di affrontare il dolore e riscoprire la propria identità musicale. La scelta di tornare sul palco è stata consapevole e rappresentativa di un bisogno profondo di affrontare il dolore e ristabilire il legame con la musica e i fan. Ha chiarito che la sua performance non era una mossa commerciale, ma un passo fondamentale per la sua crescita emotiva.