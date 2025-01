Non c’è il David, ma la Fenice: la Firenze dell’Oriente è la straordinaria città che galleggia su canali e palafitte.

Meravigliosa Cina! Oggi siamo a Fenghuang, l’Antica Città della Fenice, nelle montagne dello Hunan, lontano dai sentieri turistici. Questo luogo incarna lo spirito dell’antica Cina, con case di legno su palafitte che si affacciano sul fiume Tuojiang. La città è un simbolo di rinascita e bellezza, immersa in un’atmosfera magica. Le Diaojiaolou, le caratteristiche case di legno, si ergono lungo le sponde del fiume, creando uno scenario affascinante, soprattutto al calar della sera, quando le luci si accendono e si riflettono sull’acqua. Le leggende raccontano di due fenici che, rapite dalla bellezza del luogo, vi rimasero per sempre.

Fenghuang è pervasa da storie e tradizioni, visibili nelle attività quotidiane: le donne lavano i panni, i pescatori gettano le reti, mentre il Ponte dell’Arcobaleno collega l’anima antica della città con quella moderna. La storia di Fenghuang risale al Periodo delle Primavere e degli Autunni (770-476 a.C.), ma il suo sviluppo avvenne nel 1704, durante la dinastia Qing. Inizialmente un avamposto militare, si trasformò presto in un centro culturale e commerciale. Le antiche mura, le torri di guardia e i monumenti raccontano di un passato ricco.

Tra i tesori culturali spiccano il Castello Huang Si Qiao e la residenza di Shen Congwen, che celebrano la cultura rurale cinese. Sono visibili anche le tradizioni delle minoranze etniche Miao e Tujia, arricchite da costumi, canti e riti ancestrali. I visitatori possono partecipare a falò tradizionali lungo il fiume, immergendosi nell’autenticità della comunità.

Fenghuang è una città che unisce passato e modernità. Oltre al suo fascino storico, offre vivacità attraverso botteghe di minerali e gite in barca sul fiume. Anche la gastronomia locale è un aspetto da scoprire, con piatti tipici a base di carne d’anatra, riso glutinoso e dolci al sesamo. In questa città, il presente e il passato convivono in armonia, rendendo Fenghuang un luogo incantevole, dove la storia è palpabile ad ogni passo. Come le fenici, potresti decidere di rimanere qui per sempre.